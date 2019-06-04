В деле об убийстве Кирилла Тлявова фигурируют четыре человека, - адвокат

С полицейскими были еще двое: взрослый и несовершеннолетний.

В деле об убийстве Кирилла Тлявова фигурируют четыре человека, - адвокат
Кирилл Тлявов
Фото: UAportal

В момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб пятилетний Кирилл Тлявов, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились и другие лица.

Об этом LIGA.net сообщил адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина.

По его словам, всего по делу проходят четыре человека, в том числе - несовершеннолетний.

Двое - это сотрудники полиции. Третий фигурант был допрошен в качестве свидетеля. По словам адвоката, он не является сотрудником полиции. "Насколько мне известно, двое из них сотрудники полиции, а один из них просто товарищ", - сказал Щербина.

Адвокат также сообщил, что по показаниям свидетелей, из оружия стреляли все четверо. Несовершеннолетний является сыном одного из подозреваемых полицейских.

Также адвокат рассказал, что в день совершения преступления подозреваемые отказались проходить освидетельствование на употребление алкоголя. О том, что они были пьяны, известно лишь из показаний свидетелей.

Адвокат также рассказал, что во время обыска были изъяты гильзы и патроны. "Оружие, из которого осуществлялись выстрелы, не найдено, его прячут. Кто именно прячет, установят органы досудебного расследования", - рассказал Щербина.

По словам адвоката, подозреваемый "стреляли с крыльца дома в направлении домов через поле". "Скажем так, двумя словами, парни понапивались и давай гулять", - прокомментировал Щербина.

В пресс-службе ГБР, которое ведет расследование, не подтвердили и не опровергли информацию о том, что в деле фигурируют четыре человека.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

Сегодня, 4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца.


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