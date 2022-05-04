Кровавая "жатва": под Киевом еще три человека подорвались на минах оккупантов

Оккупанты убежали с Киевщины, но и далее несут смерть. 4 мая на мину, оставленную врагом, наехал украинский тракторист, и это далеко не первый трагический случай в регионе.

Об очередных инцидентах сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Так, сегодня в поле возле села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину. 35-летний потерпевший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра, информирует Апостроф.

"В эти же сутки в зоне отчуждения среди леса на мини взорвались и спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин. Вот такая опасная служба", - рассказал Небытов.

Он также напомнил о том, что сейчас не время терять бдительность, так как опасность мин и других смертельных "подарков" оккупантов остается.

"Будьте осторожны, обходите лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации", - резюмировал Небытов.


Инна Погрибная, Апостроф

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