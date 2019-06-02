Ветер сорвал крышу сцены во время концерта на рок-фестивале в Днепропетровской области

О пострадавших не сообщается.

Ветер сорвал крышу сцены во время концерта на рок-фестивале в Днепропетровской области
Фото: KozakFESTfacebook

На рок-фестивале Kozak FEST в Днепропетровской области ветер сорвал крышу сцены во время концерта вечером, 1 июня. Об этом говорится на странице фестиваля в Фейсбук.

"Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работал полк патрульной службы полиции "Днепр 1" и спасатели ГосЧС. О пострадавших не сообщается.

Из-за непогоды все мероприятия запланированы на воскресенье, 2 июня, отменили.

Музыкант Дмитрий Шуров, который должен был выступить на фестивале, опубликовал видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

"Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя. Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми", - написал Шуров.

Фестиваль проходил с 31 мая в урочище Княжеские Байраки.


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