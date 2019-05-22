Ко Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсии
На выбор предлагается 7 экскурсий.
В Киеве в честь Дня города, который выпадает в этом году на 26 мая, будут проводить бесплатные экскурсии по столице. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Организатором бесплатных экскурсий выступила Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков.
«Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с лучшими профессиональными гидами города», - указано в сообщении КГГА.
На выбор предлагается 7 экскурсий:
- прогулка «От «Фараона» до «Рейтера» в 11:00;
- прогулка «Киевские дворики» в 12:00;
- экскурсия «Владимирская горка» в 15:00;
- экскурсия «От Европейской площади до метро« Арсенальная »в 16:15;
- экскурсия «Вечерние огни над Днепром» в 17:15;
- экскурсия «Волшебные Липки» в 18:00;
- обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.
Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59 или на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку «+».
Напомним, на выходных в Киеве ограничат движение транспорта из-за мероприятий в честь Дня города.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.05.2019 17:33