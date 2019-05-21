Заместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взятку

Неправомерная выгода составила две с половиной тысячи долларов.

Заместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взятку
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила на взятках заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что чиновник наладил схему получения взяток за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в пятьсот долларов США за каждую свою "услугу".

Фото: ssu.gov.ua

В соответствии с функциональными обязанностями, он должен был координировать работу Центра предоставления административных услуг района.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника в Василькове при получении взятки от представителя землеустроительной организации за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков.

Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что неправомерная выгода составила две с половиной тысячи долларов.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства чиновника. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, мэр Василькова Владимир Сабадаш подозревается в растрате госимущества. 19 апреля 2019года ему сообщили о подозрении за безосновательную выплату материальной помощи перед выборами.


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