Заместителя мэра Василькова Киевской области задержали за взятку
Неправомерная выгода составила две с половиной тысячи долларов.
Служба безопасности Украины разоблачила на взятках заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что чиновник наладил схему получения взяток за содействие в регистрации земельных участков, установив таксу в пятьсот долларов США за каждую свою "услугу".
В соответствии с функциональными обязанностями, он должен был координировать работу Центра предоставления административных услуг района.
Правоохранители задержали злоумышленника в Василькове при получении взятки от представителя землеустроительной организации за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков.
Отмечается, что неправомерная выгода составила две с половиной тысячи долларов.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства чиновника. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, мэр Василькова Владимир Сабадаш подозревается в растрате госимущества. 19 апреля 2019года ему сообщили о подозрении за безосновательную выплату материальной помощи перед выборами.
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