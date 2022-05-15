В Мариуполе возникли пожары из-за замыканий в разбитых квартирах, - советник мэра

Оккупационные власти предприняли попытку восстановить электричество в Центральном районе Мариуполя.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Как и ожидалось, сразу возникла куча пожаров из-за замыканий в разбитых квартирах. Попытки сделать картинку "улучшения" не заставляют себя ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, мало. Цель восстановления электричества оккупанты не скрывают - дать свет в оккупационную администрацию", - написал Андрющенко.

Напомним, что 14 мая колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье. Колонна ожидала пропуска более трех дней.

По данным обмудсмена Людмилы Денисовой, инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов.