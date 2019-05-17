КГГА рассказала о подготовке спасателей и бесплатных услугах на столичных пляжах

Купаться можно будет на 14 пляжах, еще на 18 локациях можно будет отдыхать у воды без купания.

КГГА рассказала о подготовке спасателей и бесплатных услугах на столичных пляжах
Фото: Донецький прес-клуб

В летний сезон киевляне смогут купаться на 14 пляжах, 8 из которых претендуют на международную награду "Голубой флаг". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме пляжей, в городе обустроят 18 мест на водных объектах, где возможен отдых без купания.

На территории пляжей "Галерный", "Троещина" и "Чорторый" завершаются работы по капитальному ремонту, и к моменту официального открытия пляжного сезона работы будут выполнены полностью.

Пляжи, которые претендуют на премию "Голубой флаг" должны удовлетворять 32 критериям, касающихся экологии, информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и предоставляемых услуг.

В течение летнего сезона будут работать лайфгарды, которые проходят тщательный отбор, тестирование в бассейне и собеседование с моделированием кризисных ситуаций.Спасатели получат современное специализированное оборудование: гидроциклы, моторные лодки, тюбы нового поколения, сапборды, дефибрилляторы.

Всего на пляжах и в зонах отдыха будут работать 25 спасательных постов.

Кроме того, на пляжах будет работать персонал, специально обученный помогать лицам с инвалидностью. В случае необходимости сотрудники пляжа обеспечат комфортный отдых у воды. Такой сервис является бесплатным и предоставляется индивидуально.


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