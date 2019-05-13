В Рубежном мужчина выбросил из поезда сумку с гранатами

Мужчина пытался избавиться от боеприпасов, увидев полицейских с собакой.

В Рубежном мужчина выбросил из поезда сумку с гранатами
В Рубежном мужчина выбросил из поезда сумку с гранатами
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

На железнодорожной станции Рубежное в Луганской области правоохранители задержали мужчину, который пытался перевезти пакет с 27 гранатами.

Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"С целью предотвращения попадания в мирные области нашей страны оружия и взрывчатки мы усиливаем несение службы на блокпостах, автовокзалах, железнодорожных вокзалах Донецкой и Луганской областей. Во время движения пассажирских поездов в указанных областях полицейские начали нести службу со служебными собаками, и уже есть положительный результат. Вчера один из пассажиров при получении информации о работе в поезде полицейского-кинолога со служебной собакой на железнодорожной станции Рубежное выбросил пакет с 17 гранатами Ф1 и 10 РГД-5. Видимо, нервы сдали в ожидании полицейских", - написал Аброськин.

Замглавы Нацполиции подчеркнул, что максимальная дистанция поражения осколками одной гранатой Ф1 - 200 м, а количество осколков от нее одной - до 300 штук.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, в феврале в Киеве задержали мужчину с рюкзаком патронов.


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