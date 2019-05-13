В июне у украинцев будет дважды по три выходных

Выходные будут с 15 по 17 и с 28 по 30 июня.

У большинства украинцев, которые работают стандартные пять дней в неделю, будет по три выходных подряд дважды в июле: с 15 по 17 и с 28 по 30 июня. Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №7-р от 10 января, передает «Интерфакс-Украина».

Выходные будут организованы в связи с июньским Днем Святой Троицы, который выпадает на 16 июня и Днем Конституции Украины, который будут отмечать в пятницу, 28 июня.

В соответствии со ст.67 Кодекса законов Украины о труде, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом, с 16 июня, выходной день будет перенесен на понедельник, 17.

Также на этот месяц выпадает пять раз субботних и воскресных дней.

Напомним, в мае 2019 года у украинцев было пять выходных подряд.