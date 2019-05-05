В Одесской области разыскивают вооруженного фермера, стрелявшего в полицейский автомобиль

Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве.

В Одесской области мужчина из охотничьего ружья стрелял в полицейский автомобиль, который приехал на вызов. Злоумышленника разыскивают. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

В Одесской области фермер стрелял в полицейский автомобиль
В Одесской области фермер стрелял в полицейский автомобиль

 

Инцидент произошел вчера, 4 мая, в 21:40 в селе Гиржово.

Известно, что разыскивают местного жителя Павла Чумаченко 1977 г. р.

Разыскиваемый мужчина 1977 г.р.
Разыскиваемый мужчина 1977 г.р.

 

"Фермер из охотничьего ружья повредил служебный автомобиль наряда полиции, прибывшего на вызов о хулиганских действиях. Люди не пострадали. В дальнейшем Чумаченко закрылся на территории тракторной бригады", - сообщили в правоохранительных органах.

В 21.45 введена специальная полицейская операцию «Гром».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике просят сообщить в полицию, поскольку мужчина несет угрозу для окружающих.

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции. В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена".


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