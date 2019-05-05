В Одесской области разыскивают вооруженного фермера, стрелявшего в полицейский автомобиль
Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве.
В Одесской области мужчина из охотничьего ружья стрелял в полицейский автомобиль, который приехал на вызов. Злоумышленника разыскивают. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.
Инцидент произошел вчера, 4 мая, в 21:40 в селе Гиржово.
Известно, что разыскивают местного жителя Павла Чумаченко 1977 г. р.
"Фермер из охотничьего ружья повредил служебный автомобиль наряда полиции, прибывшего на вызов о хулиганских действиях. Люди не пострадали. В дальнейшем Чумаченко закрылся на территории тракторной бригады", - сообщили в правоохранительных органах.
В 21.45 введена специальная полицейская операцию «Гром».
Всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике просят сообщить в полицию, поскольку мужчина несет угрозу для окружающих.
Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции. В Киевской области ввели спецоперацию "Сирена".
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04.05.2019 19:00