Полиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в человека во время ссоры

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Полиция задержала жителя поселка Рогань Харьковской области, который во время ссоры бросил гранату в сторону своего оппонента. Об этом сообщается в пресс-центре ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

В ходе расследования 36-летнему мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления (покушение на умышленное убийство) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вечером 3 апреля в с.Малая Рогань возникла ссора между двумя мужчинами. Один из них бросил гранату в сторону оппонента. Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался. С места происшествия были изъяты фрагменты гранаты и направлены на экспертизу.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 1 апреля в Харьковской области в селе Максимовка Богодуховского района в результате взрыва природного газа пострадали двое мужчин 34-ти и 64 лет. Предварительно установлено, что в квартире жилого дома произошел взрыв газа из-за неисправности газовой колонки.