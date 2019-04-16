Под Харьковом закрыли детсад-ясли после отравления 10 детей
Предварительный диагноз пострадавших - пищевая токсикоинфекция.
Детский сад-ясли в пгт Слобожанское Харьковской области закрыли на карантин до конца недели. Ранее в местные больницы госпитализировали 10 воспитанников этого детсада с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция". Об этом пишет местное издание "Статус Кво" со ссылкой на Харьковскую ОГА.
"Проявлений инфекции у детей сейчас нет. До результатов анализов они пробудут в больнице", - сообщили в областной администрации.
Восемь пострадавших детей сейчас госпитализированы в районную больницу, еще двое находятся на амбулаторном лечении. Вспышка инфекции зафиксирована в конце прошлой недели - 12-13 апреля.
Специалисты проверили людей, которые контактировали с детьми, а также взяли образцы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды. В помещениях детского сада провели дезинфекцию. Сейчас продолжаются противоэпидемические меры, однако причины отравления эксперты пока не установили.
Напомним, ранее в Хмельницком от кишечной инфекции пострадали 24 ребенка, в том числе 11 малышей в возрасте до одного года. Большинство пострадавших были клиентами одной и той же молочной кухни при местной больнице.
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