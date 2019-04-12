Умер оперный певец Иван Пономаренко

Народный артист скончался в свой день рождения.

Умер оперный певец Иван Пономаренко
Иван Пономаренко
Фото: day.kyiv.ua

Ушел из жизни выдающийся украинский певец, солист Национальной оперы, народный артист Украины Иван Пономаренко.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Сегодня ему исполнилось 74 года, и этот день рождения стал последним днем жизни прекрасного певца", - со скорбью отмечают коллеги артиста.

Иван Пономаренко работал на сценах Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета, а также за рубежом.

В активе певца-баритона - более 30 партий в классическом и современном репертуаре. Среди которых Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан в одноименных операх Чайковского, Щелкалов в "Борисе Годунове" М. Мусоргского, Скарпиа в опере "Тоска" Дж. Пуччини, Альфио в "Сельской чести" П. Масканьи, сложные и драматические партии вердиевского репертуара: Жермон, Риголетто, Набукко, Амонасро, Ренато в киевских и зарубежных постановках опер "Риголетто", "Набукко", "Аида", "Бал-маскарад".

Солист преподавал в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского и в Одесской консерватории им. А. Неждановой.

Прощание с Иваном Пономаренко состоится 13 апреля в фойе театра в 10:30. В 12:00 - отпевание в Ильинской церкви, улица Почайнинская, 2.

Как сообщалось, 9 апреля во Львове на 74-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове снова взорвали и ограбили банкоматВ Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажаВ Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
В Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная зверофермаВ Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная звероферма
Центр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеляЦентр Киева остался без света из-за повреждения высоковольтного кабеля
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая дракаВозле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
Блок рекламы


Похожие новости
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
От гриппа в Украине умер ребенокОт гриппа в Украине умер ребенок
В Одессе восьмилетний мальчик умер во время удаления аденоидовВ Одессе восьмилетний мальчик умер во время удаления аденоидов
В Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полициейВ Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полицией
Самый уродливый пес Британии умер в 16-летнем возрастеСамый уродливый пес Британии умер в 16-летнем возрасте
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
В Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромовВ Ивано-Франковской области неизвестные разгромили и подожгли табор ромов
От осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человекаОт осложнений кори за неделю в Украине умерли 4 человека
В Ивано-Франковске задержали пьяного мужчину, который ходил по городу с ружьемВ Ивано-Франковске задержали пьяного мужчину, который ходил по городу с ружьем
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантинВ Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Последние новости
Подгружаем последние новости