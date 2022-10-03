Андрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчя

Андрій Данилко 2 жовтня відсвяткував свій 49-й день народження. Артист дуже рідко публікує фото з особистого архіву, і тим паче відзначає свої дні народження, але цього року він організував вечірку для себе та друзів. Тематика вечора була патріотичною, тому всі гості були одягнені у вишиванки.

Іменинник одягнув стильну сорочку синього кольору із білою вишивкою. Доповнили його образ традиційні аксесуари - чорна медична маска та жовта кепка із написом "UA".

На одному з фото в Instagram артист грає на гітарі, а поряд підтанцьовує "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь. Для святкування дня народження свого найближчого друга актриса обрала гарну сукню жовтого кольору з набитою різнокольоровою вишивкою на рукавах.

Інші запрошені друзі Андрія Данилка були одягнені у синьо-жовті футболки. У когось був на голові українських вінок, у когось вишитий шарф та кепка із зображенням герба України.

Судячи з фото, іменинник весело провів час із своїми друзями. Він виглядає дуже свіжо та молодо. Після нещодавнього схуднення артист зовні скинув десяток років.

Фанати Андрія Данилка приєдналися до поздоровлень артисту в Instagram. Багатьом із них образ зірки у вишиванці дуже сподобався.

"З днем народження маєстро", "Вам личити бути собою", "Многая літа!! Вітаємо!", "З днем народження. Став як молодий хлопчик!", "Вітаю, Андрій! Бажаю вам гарнішати з кожним роком. У вас вік йде в зворотньому відліку?", - написали фоловери Данилко.

Раніше подруга Данилко Інна Білоконь показала рідкісне фото із чоловіком та дочкою.