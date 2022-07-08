Справжня краса: Астаф'єва вбралася в повітряну сукню-вишиванку, зачарувавши витонченістю

Даша Астаф'єва

Сукні-вишиванки виглядають дуже елегантно.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва є справжньою іконою стилю та прикладом для наслідування для багатьох жінок.

Останнім часом співачка віддала всю себе волонтерству, але нещодавно їй вдалося день відпочити і зустрітися з друзями. Для вечірки вона обрала чудову сукню-вишиванку, яку показала в Інстаграм-Сторіз.

Даша Астаф'єва приміряла повітряну темно-зелену сукню-вишиванку з білою та чорною вишивкою. Це зручне вбрання, що привертає увагу. Свій яскравий образ доповнила білими босоніжками, дрібненькими сережками та тонким браслетом. Волосся вона зібрала в пучок і зробила ніжний макіяж. Вийшло продемонструвати справжню красу.

Разом зі своїми подругами, що також красувалися у сукнях, Даша Астаф'єва влаштувала атмосферну фотосесію у дворі кафе.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Даша Астаф'єва стала волонтером – залишившись у Києві, вона допомагала готувати їжу українським захисникам. На початку червня артистка виступила із концертом для українських захисників.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав донькуКолишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку
"Настав вирішальний час": Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру"Настав вирішальний час": Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру
Блок рекламы


Похожие новости
Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."
На Киевщине обнаружили нового Хатико, кадры красавицы: "Почти месяц ждет"На Киевщине обнаружили нового Хатико, кадры красавицы: "Почти месяц ждет"
Видео: как Дэна Стивенса превращали в монстра в "Красавице и чудовище"
«Красавица и чудовище» вошел в топ 10 самых кассовых фильмов в истории
Эмма Уотсон не против сняться в сиквеле «Красавицы и чудовища»
Голливудские красавцы на Met Gala 2017: Райан Рейнольдс, Люк Эванс, Мэтт Дэймон и другие (ФОТО)
Disney поблагодарила зрителей за миллиард «Красавицы и чудовища»
Фильм «Красавица и чудовище» стал самым кассовым мюзиклом в истории
У «Красавицы и чудовища» не будет продолжения
Disney снимет сиквел «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
Последние новости
Подгружаем последние новости