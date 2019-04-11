В Полтаве задержали общественного активиста за шантаж застройщика

Он требовал деньги от организации за «невмешательство» в деятельность компании.

В Полтаве задержали общественного активиста за шантаж застройщика
Фото: Нацполиция

Оперативники Управления защиты экономики в Полтавской области задержали руководителя общественной организации в подозрении требования и получения взятки 459 тыс. грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

По данным следствия, мужчина требовал деньги за невмешательство в предпринимательскую деятельность компании.

Фото: Нацполиция

В случае неуплаты средств подозреваемый угрожал инициировать проверки строительства контролирующими органами, устраивать пикеты и препятствовать строительным работам на стройплощадке.

По данным интернет-издания "Полтавщина", активиста зовут Андрей Хамов. Стройка, из-за которой он угрожал предприятию, находится на ул.Сапиго.

Фото: Нацполиция

10 апреля правоохранители задержали мужчину при получении взятки. На данный момент он задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, 9 апреля 2019 года в Винницкой области задержали чиновника ОГА при получении 180 тыс. грн "отката" от победителя тендера. На него открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове снова взорвали и ограбили банкоматВ Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника разведки подорвался диверсант, - СМИ (обновлено)В Киеве при закладке мины под автомобиль сотрудника разведки подорвался диверсант, - СМИ (обновлено)
В Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная зверофермаВ Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная звероферма
В Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажаВ Харькове во время кровельных работ 19-летний рабочий сорвался с 18-го этажа
В Одесской области задержали двух сладкоежек-клептомановВ Одесской области задержали двух сладкоежек-клептоманов
Блок рекламы


Похожие новости
Во Франции задержали учителя, подозреваемого в изнасиловании 50-ти детейВо Франции задержали учителя, подозреваемого в изнасиловании 50-ти детей
В Хмельницком задержали криминального авторитета "Молдована"В Хмельницком задержали криминального авторитета "Молдована"
В Николаеве задержали группу наркодилеров, сбывающих метадонВ Николаеве задержали группу наркодилеров, сбывающих метадон
В Днепре полицейские задержали двух подозреваемых в сутенерствеВ Днепре полицейские задержали двух подозреваемых в сутенерстве
В Одесской области задержали двух сладкоежек-клептомановВ Одесской области задержали двух сладкоежек-клептоманов
В Полтаве мужчина устроил стрельбу в центре города после конфликта в маршруткеВ Полтаве мужчина устроил стрельбу в центре города после конфликта в маршрутке
В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении инкассаторов три года назад
В Виннице полицейские задержали 18-летнего парня с боевым пистолетомВ Виннице полицейские задержали 18-летнего парня с боевым пистолетом
В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал ИнтерполВ Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
На Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционераНа Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционера
Последние новости
Подгружаем последние новости