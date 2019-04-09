Полиция задержала пятерых подростков за бросание камней в окна поезда

Задержанных также подозревают в повреждении светофоров.

Фото: npu.gov.ua

Полиция Киевской области задержала группу несовершеннолетний, которых подозревают в забрасывании камнями поездов, а также повреждении светофоров. Об этом сообщает региональное управление полиции.

"Работники Обуховского отдела полиции совместно с представителями военизированной охраны Юго-Западной железной дороги задержали группу несовершеннолетних ребят, которые обоснованно подозреваются в совершении ряда преступлений и повреждения имущества, принадлежащего ОАО "Укрзализныця", - сказано в сообщении.

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окна в пассажирском поезде на станции Триполье. Работники военизированной охраны железной дороги на месте преступления успели задержать несовершеннолетнюю девушку, которая рассказала о правонарушителях.

Во время отработки прилегающей территории работники полиции задержали группу подозреваемых - троих ребят в возрасте 12, 16, 17 лет и двух девушек 15-летнего возраста.

Установлено, что окна в поезде "Киев - Мироновка" разбили двое старших ребят, жителей села Триполье. Сотрудники полиции доказали их причастность к совершению 18 правонарушений на железной дороге. Установлено, что хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути, или оставляли там другие посторонние предметы. Кроме того, подростки разбивали камнями маневровые светофоры и бросали камни в окна пассажирских поездов.

Полицейские продолжают устанавливать причастность несовершеннолетних к совершению других аналогичных преступлений.

Напомним, суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно одного из напавших на городскую электричку, обрисовавшего граффити и забросавшего ее камнями в Киеве.


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