Полиция Киева оперативно задержала подозреваемых в вымогательстве, ранивших двух людей
Неизвестные требовали деньги у владельца овощебазы.
Патрульные Киева совместно со спецподразделением КОРД задержали мужчин, вероятно, причастных к дерзкому нападению. Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции на своей странице в Фейсбуке.
Сегодня утром спецлинии 102 поступил вызов от мужчины, который арендует помещение под овощебазу на улице Каховской. Он сообщил, что в арендованное помещение зашли 15-20 неизвестных и потребовали деньги (точной суммы не назвали). С собойу мужчин было оружие, из которого они сделали 3 выстрела, один из которых попал в ногу отцу заявителя, а также несколько раз ударили его по руке деревянной битой.
Не получив денег, мужчины скрылись в неизвестном направлении на двух автомобилях - Skoda и Mercedes.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, а в Киеве объявили план "Перехват" по розыску и задержанию нападавших.
Через несколько часов экипаж патрульных получил информацию от дежурного о том, что авто Mercedes, которое может быть причастно к нападению, передвигается по Харьковскому шоссе. Патрульные остановили это транспортное средство, обнаружив в салоне четверых мужчин, вероятно, причастных к совершению преступления.
На место также прибыли полицейские корда, которые задержали всех мужчин.
Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельств происшествия.
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09.04.2019 01:56