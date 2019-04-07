В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната

У 63-летнего мужчины взрывом оторвало кисть.

В Федоровке Донецкой области в руках у мужчины взорвалась светошумовая граната. Он госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами, информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что 63-летний житель Федоровки нашел боеприпас недалеко от села и решил вместе с товарищем испытать его. Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках.

Взрыв произошел возле местного водоема. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего диагностировали травматическую ампутацию кисти.

Предварительно факт квалифицирован по ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Несчастный случай"). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Накануне сообщалось, что в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната. Водитель погиб.


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