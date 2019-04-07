В Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы

С начала года это уже третий подобный случай гибели.

В Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы
Фото: zt.dsns.gov.ua

В Житомирской области из-за неосторожного сжигания сухой травы погибли пожилые супруги. Об этом сообщает ГосЧС.

Пожар начался утром 6 апреля.

"Летняя женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую трава возле своего двора. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда", - говорится в сообщении.

Сотрудники скорой на месте происшествия констатировали смерть женщины.

82-летнего мужчину с ожогами более 80% тела госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу. Он скончался 7 апреля в 06:30.

Спасателей на тушение пожара не вызывали. Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

В ГосЧС отметили, что за вчерашние сутки в Украине спасатели тушили 46 пожаров, которые возникли из-за сжигания сухостоя на территории более 100 га.

С начала года это уже третий случай гибели людей в результате сжигания сухой травы.

Напомним, под Тернополем на месте сжигания сухой травы загорелся газопровод.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В апреле украинцы будут отдыхать 10 днейВ апреле украинцы будут отдыхать 10 дней
Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница БондарукВо Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Бондарук
The New York Times узнала о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира"The New York Times узнала о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира"
Неизвестные избили пожарных, приехавших тушить сухую траву в Черниговской областиНеизвестные избили пожарных, приехавших тушить сухую траву в Черниговской области
В Польше священники сожгли популярные книги о магах и вампирахВ Польше священники сожгли популярные книги о магах и вампирах
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная зверофермаВ Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная звероферма
В Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьераВ Днепропетровской области спасатели достали подростка из заброшенного карьера
В Одесской области задержали двух сладкоежек-клептомановВ Одесской области задержали двух сладкоежек-клептоманов
В Киевской области пытались украсть 8 км кабеля спецсвязиВ Киевской области пытались украсть 8 км кабеля спецсвязи
В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраныВ Херсонской области из автомата расстреляли автомобили частной охраны
В центре Киева человека застрелили из-за квартирного вопросаВ центре Киева человека застрелили из-за квартирного вопроса
В Харьковской области из-за отравления нитратами в воде госпитализирован годовалый ребенокВ Харьковской области из-за отравления нитратами в воде госпитализирован годовалый ребенок
Боксер Очеретяный вышел на свободу из-за завершения срока содержания под стражейБоксер Очеретяный вышел на свободу из-за завершения срока содержания под стражей
В Николаеве срочно закрыли детскую инфекционную больницу из-за разрушения фундаментаВ Николаеве срочно закрыли детскую инфекционную больницу из-за разрушения фундамента
В Житомирской области пожар сухостоя едва не уничтожил селоВ Житомирской области пожар сухостоя едва не уничтожил село
Последние новости
Подгружаем последние новости