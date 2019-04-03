В Харьковской области из-за отравления нитратами в воде госпитализирован годовалый ребенок
Родители знали о превышении норм в колодце и давали пострадавшему только фасованную воду.
Годовалый малыш госпитализирован на Харьковщине в тяжелом состоянии из-за отравления нитратами, содержавшимися в воде из колодца. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, пишет "Интерфакс-Украина".
"Ребенок ... в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии коммунального учреждения здравоохранения "Областная детская клиническая больница" №1", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел в пгт Прудянка, пострадавшему ребенку год и 2 месяца.
В информации отмечается, что мать ребенка, зная о сверхнормативном содержании нитратов в воде собственного колодца (превышение ПДК в 1,3 раза), давала ребенку пить фасованную воду, а пищу готовила на воде из другого колодца, где, по словам местных жителей, была "хорошая вода". Однако исследования, проведенные специалистами областного лабораторного центра, показали, что в этом колодце содержание нитратов в воде составляло 414,3 мг/куб.дм, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.
Закрыты ли сейчас колодцы для местных жителей, не сообщается.
Напомним, на прошлой неделе в Ровенской области внезапно умер 6-месячный ребенок. Экспертиза должна выяснить причину смерти, так как незадолго до трагедии ребенку сделали плановые прививки, врач при осмотре не выявил противопоказаний.
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03.04.2019 01:15