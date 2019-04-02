Во Львове четверо детей попали в больницу с отравлением

Все малолетние пациенты ходили в один детский сад.

?Во Львове четверо детей попали в больницу с отравлением
Фото: zik.ua

Во Львове в Сыховское отделение полиции 1 апреля поступило сообщение, о том что четверо детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет доставлены в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция", один из них уже отпущен домой, указано на сайте полиции Львовской области.

Про этот случай медики сообщили в Сыховское отделение полиции. На месте работала следовательно-оперативная группа.

Как сообщает ресурс ZAXID.NET, острую кишечную инфекцию изначально диагностировали у восьмерых детей, четверо детей лечились амбулаторно.

Установлено, что все малолетние пациенты являются воспитанниками детского сада №130 на ул. Трильовского, 9. Одного ребенка после оказания медицинской помощи отпустили из лечебного учреждения, трое других – до сих пор госпитализированы.

Назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.

Зимой в Нетешине Хмельницкой области в детском саду №5 отравилось 8 детей. Сообщалось, что это была вспышка пищевой токсикоинфекции.

В этом же детском саду в 2018 году в результате вспышки острой кишечной инфекции заболели 56 человек, из них 44 - дети.


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