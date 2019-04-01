Второй подозреваемый в деле о взрывах в Кропивницком арестован с залогом более 1 млн гривен

Подозреваемый является руководителем предприятия.

Второй подозреваемый в деле о взрывах в Кропивницком арестован с залогом более 1 млн гривен
Фото: ГосЧС

Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УП.

"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.

Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.

Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.

Напомним, 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.

В результате пожара были травмированы четыре человека, из них двое сотрудников ГосЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.

Позже умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась на автостоянке в Кропивницком.


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