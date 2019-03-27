Продюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре Буллок

На роль Нео также в свое время соглашались Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит.

Главную роль в культовом фильме "Матрица" Ларри и Энди (сейчас Лана и Лилли) Вачовски продюсеры предлагали Сандре Буллок.

Как сообщает IndieWire, продюсер картины Лоренцо ди Бонавентура рассказал о возможных кастинг-решениях при подготовке к съемкам "Матрицы".

"Мы предлагали роль стольким людям, я уже всех не помню, – рассказывает продюсер. – Мы уже отчаялись. Пошли с Сандре Буллок и сказали: "Мы сделаем из Нео девушку". Джоэл Сильвер и я работали с Сандрой на "Разрушителе" и остаемся хорошими друзьями. Отправили ей сценарий и спросили, заинтересует ли ее эта роль. Если бы она заинтересовалась, мы бы попробовали изменить [пол главного героя]. Но эта роль ей тогда не подошла".

В свою очередь, сама Буллок говорила в интервью, что ей предлагали роль Тринити. Решение взять на эту роль Кэри-Энн Мосс, по словам актрисы, и привело к тому, что фильм стал хитом. Сама Буллок вместо "Матрицы" снялась в криминальной комедии "Мисс Конгениальность".

В честь 20-летия с выхода "Матрицы" Бонавентура также рассказал, что на роль Нео приглашали Брэда Питта, Леонардо ди Каприо и Уилла Смита. Из-за того, что у Вачовски был за плечами только один фильм, студия Warner Bros. хотела утвердить на главную роль звезду, чтобы окупить вложения.

Брэд Питт был первым, кто согласился сыграть Нео, но в итоге ушел из проекта из-за сильной усталости после съемок "Семи лет в Тибете". Ди Бонавентура рассказывает, что следующим согласился Леонардо Ди Каприо, но позже тоже отказался: "Я не могу делать еще один фильм со спецэффектами сразу после "Титаника". Третьим кандидатом был Уилл Смит, но ему не дали почитать сценарий, а просто, по его словам, рассказали о том, что фильм построен на спецэффектах и камере, крутящейся на 360 градусов вокруг героев. Вместо "Матрицы" Смит снялся в "Диком, Диком Западе".

Главная роль в "Матрице", напомним, досталась Киану Ривзу, а фильм стал хитом – при бюджете в 63 млн долларов он собрал в прокате 463 млн. Вачовски позже сделали два сиквела, а по мотивам фильма также создали компьютерную игру, аниме-сериал и комиксы.