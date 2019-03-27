Продюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре Буллок

На роль Нео также в свое время соглашались Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Уилл Смит.

Продюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре Буллок
Кадр из фильма "Матрица"
Фото: IMDb

Главную роль в культовом фильме "Матрица" Ларри и Энди (сейчас Лана и Лилли) Вачовски продюсеры предлагали Сандре Буллок.

Как сообщает IndieWire, продюсер картины Лоренцо ди Бонавентура рассказал о возможных кастинг-решениях при подготовке к съемкам "Матрицы".

"Мы предлагали роль стольким людям, я уже всех не помню, – рассказывает продюсер. – Мы уже отчаялись. Пошли с Сандре Буллок и сказали: "Мы сделаем из Нео девушку". Джоэл Сильвер и я работали с Сандрой на "Разрушителе" и остаемся хорошими друзьями. Отправили ей сценарий и спросили, заинтересует ли ее эта роль. Если бы она заинтересовалась, мы бы попробовали изменить [пол главного героя]. Но эта роль ей тогда не подошла".

В свою очередь, сама Буллок говорила в интервью, что ей предлагали роль Тринити. Решение взять на эту роль Кэри-Энн Мосс, по словам актрисы, и привело к тому, что фильм стал хитом. Сама Буллок вместо "Матрицы" снялась в криминальной комедии "Мисс Конгениальность".

В честь 20-летия с выхода "Матрицы" Бонавентура также рассказал, что на роль Нео приглашали Брэда Питта, Леонардо ди Каприо и Уилла Смита. Из-за того, что у Вачовски был за плечами только один фильм, студия Warner Bros. хотела утвердить на главную роль звезду, чтобы окупить вложения.

Брэд Питт был первым, кто согласился сыграть Нео, но в итоге ушел из проекта из-за сильной усталости после съемок "Семи лет в Тибете". Ди Бонавентура рассказывает, что следующим согласился Леонардо Ди Каприо, но позже тоже отказался: "Я не могу делать еще один фильм со спецэффектами сразу после "Титаника". Третьим кандидатом был Уилл Смит, но ему не дали почитать сценарий, а просто, по его словам, рассказали о том, что фильм построен на спецэффектах и камере, крутящейся на 360 градусов вокруг героев. Вместо "Матрицы" Смит снялся в "Диком, Диком Западе".

Главная роль в "Матрице", напомним, досталась Киану Ривзу, а фильм стал хитом – при бюджете в 63 млн долларов он собрал в прокате 463 млн. Вачовски позже сделали два сиквела, а по мотивам фильма также создали компьютерную игру, аниме-сериал и комиксы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчинаВ фитнес-клубе на Троещине в Киеве умер мужчина
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"СБУ разгромила украинское продолжение роSSийского наркосиндиката "Химпром"
В Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранатуВ Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату
Блок рекламы


Похожие новости
Вышел трейлер девятого фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"Вышел трейлер девятого фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"
Вышел тизер фильма о Лесе Украинке
В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"
В Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грнВ Харьковской области наркоторговца задержали с бандеролью с наркотиками на 2,5 млн грн
Британка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сынаБританка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сына
Стало известно, кто сыграет главную роль в байопике про Лесю УкраинкуСтало известно, кто сыграет главную роль в байопике про Лесю Украинку
Украинская актриса на китайском кинофестивале получила награду за лучшую женскую рольУкраинская актриса на китайском кинофестивале получила награду за лучшую женскую роль
Премьеру украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" перенесли на веснуПремьеру украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" перенесли на весну
Госкино показало трейлер фильма о святом НиколаеГоскино показало трейлер фильма о святом Николае
Вакцины от гриппа уже прибыли в Украину и проходят лабораторный контрольВакцины от гриппа уже прибыли в Украину и проходят лабораторный контроль
Последние новости
Подгружаем последние новости