В Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полицией

Правоохранители рассказали, что применяли спецсредства - газовый баллон и наручники.

В Николаеве пьяный дебошир умер при задержании полицией
Фото: badnews.org.ru

Во вторник, 26 марта, около 22:00 в полицию поступило сообщение, что в Заводском районе Николаева в жилом квартале происходит драка. На место происшествия приехала патрульная полиция.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Свидетели рассказали, что неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, задевал женщину, ударил мужчину. После чего скрылся дворами многоэтажек.

"Полицейские начали поиски и вскоре увидели мужчину, обнаженного по пояс, который совершал хулиганские действия, и было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При попытке полицейских приблизиться к мужчине, он начал убегать, осуществлял неповиновение и стал бросаться на стражей порядка и сопротивляться. Полицейские применили спецсредства - газовый баллон и наручники", - говорится в сообщении.

Через несколько минут правоохранители заметили, что мужчине стало плохо.

"Патрульные сняли спецсредство и начали оказывать первую неотложную помощь, и сразу вызвали карету скорой помощи. Через несколько минут к месту происшествия прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, но спасти жизнь человека не удалось", - сообщили правоохранители.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность умершего. Тело погибшего будет направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств, будет на предоставлена правовая квалификация события.

Напомним, в августе 2016 года в поселке Кривое Озеро Николаевской области в результате побоев полиции умер 32-летний местный житель Александр Цукерман. Как рассказали правоохранители, ночью жена потерпевшего позвонила в отделение и сообщила, что ее муж бушует. По адресу выехал наряд. Позже выяснилось, что на Цукермана также заявлял таксист, говоря, что тот его ограбил и разбил ему машину.

Полицейские принялись звать Цукермана выйти из дома, но он отказывался выходить. Спустя час он вышел с лопатой и набросился на полицейских. После чего они применили силу, используя, в том числе, и спецсредства. После этого трое полицейских, принимавших участие в задержании, были задержаны.


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