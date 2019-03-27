?В Киеве на Подоле над входом в магазин неизвестные повесили муляж гранаты

Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к происшествию.

?В Киеве над входом в магазин повесили муляж гранаты

В среду утром в Киеве на улице Набережно-Луговой, на Подоле, нашли гранату - она висела прямо над входной дверью в магазин.

Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

На место прибыли правоохранители, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и скорая помощь. Территорию вокруг магазина оградили.

Около 9:40 неизвестный объект сняли взрывотехники. Позже выяснилось, что это - муляж гранаты.

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают детали случившегося.

Напомним, ранее в Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату.