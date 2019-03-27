В Киеве на Подоле над входом в магазин неизвестные повесили муляж гранаты
Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к происшествию.
В среду утром в Киеве на улице Набережно-Луговой, на Подоле, нашли гранату - она висела прямо над входной дверью в магазин.
Об этом сообщает "Информатор" с места событий.
На место прибыли правоохранители, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и скорая помощь. Территорию вокруг магазина оградили.
Около 9:40 неизвестный объект сняли взрывотехники. Позже выяснилось, что это - муляж гранаты.
Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают детали случившегося.
Напомним, ранее в Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату.
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26.03.2019 20:17