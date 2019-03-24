В Одесской области к воротам жилого дома привязали боевую гранату

Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство".

В одном из сел Килийского района Одесской области мужчина обнаружил на воротах своего дома боевую гранату. Об этом информирует Нацполиция области.

Фото: od.npu.gov.ua

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и взрывотехники. Согласно заключению специалистов, к воротам была привязана боевая граната Ф1", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских. Сотрудник полиции получил ранения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порноВ Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
На Бали полиция застрелила двух россиян, подозреваемых в ограблении обменникаНа Бали полиция застрелила двух россиян, подозреваемых в ограблении обменника
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
Блок рекламы


Похожие новости
40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области40-летний горняк погиб на шахте во Львовской области
В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал ИнтерполВ Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Прокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийствоПрокуратура расследует смерть пограничника во Львовской области как умышленное убийство
Во Львовской области застрелили пограничникаВо Львовской области застрелили пограничника
От осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - МинздравОт осложнений кори в Ровенской области умерла девочка, - Минздрав
В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории ЧечниВ Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбленияВ Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчинаВ Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина
Двое полицейских задержаны при получении 10 тыс. гривен взятки в Полтавской областиДвое полицейских задержаны при получении 10 тыс. гривен взятки в Полтавской области
Штормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой областиШтормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости