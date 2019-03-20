В Киеве мужчина прыгнул с парашютом с 30-го этажа и повис на столбе
Чтобы спустить мужчину, понадобилась помощь спасателей.
В Днепровском районе Киева, по адресу Харьковское шоссе, 19, 36-летний мужчина прыгнул с парашютом с 30-го этажа и повис на фонарном столбе.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел во вторник, 19 марта, около 23:00. Чтобы спустить мужчину со столба, понадобилась помощь спасателей.
Мужчина рассказал, что занимается парашютным спортом и для очередного прыжка он выбрал 30-этажный дом. Во время полета мужчина не рассчитал траекторию и повис, зацепившись за фонарный столб.
К счастью, парашютист не получил никаких травм..
Напомним, в мае прошлого года трое экстремалов прыгали с парашютом с крыши многоэтажки на Позняках. Прыжки также закончились без пострадавших.
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20.03.2019 12:54