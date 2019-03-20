В Киеве мужчина прыгнул с парашютом с 30-го этажа и повис на столбе

Чтобы спустить мужчину, понадобилась помощь спасателей.

В Днепровском районе Киева, по адресу Харьковское шоссе, 19, 36-летний мужчина прыгнул с парашютом с 30-го этажа и повис на фонарном столбе.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел во вторник, 19 марта, около 23:00. Чтобы спустить мужчину со столба, понадобилась помощь спасателей.

В Киеве мужчина с парашютом прыгнул с 30-этажного дома и повис на столбе
Фото: Владислав Гарнаев
В Киеве мужчина с парашютом прыгнул с 30-этажного дома и повис на столбе

Мужчина рассказал, что занимается парашютным спортом и для очередного прыжка он выбрал 30-этажный дом. Во время полета мужчина не рассчитал траекторию и повис, зацепившись за фонарный столб.

К счастью, парашютист не получил никаких травм..

Напомним, в мае прошлого года трое экстремалов прыгали с парашютом с крыши многоэтажки на Позняках. Прыжки также закончились без пострадавших.


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