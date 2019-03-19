От осложнений кори во Львове умер двухлетний мальчик

Ребенок не был привит и заразился от матери.

От осложнений кори во Львове умер двухлетний мальчик
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

Во Львове от осложнений, вызванных корью, скончался ребенок в возрасте 2 года и 9 месяцев. Об этом сообщил заместитель директора Лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает zaxid.net.

Сообщается, что мальчик заразился от матери. Прививки у него не было.

"Там заболела мама, от мамы заболели двое детей. Оба тяжело переносили корь", - объяснил он.

По информации Олега Когута, мальчик получил ряд сложных осложнений от инфекции. Спасти его медикам не удалось.

"Осложнения кори были несовместимы с жизнью. Это поражение энцефалитом, поражение центральной нервной системы, поражения дыхательной системы - пневмония. Тяжелый гепатит, миокардит. Мозг не был жизнедеятельный", - рассказал заведующий отделения интенсивной терапии Львовской областной инфекционной больницы Виктор Токарев.

В том же отделении проходил лечение и старший ребенок. Его уже выписали, жизни ребенка ничего не угрожает.

На прошлой неделе в Ровенской области от осложнений кори умерла девятилетняя девочка.

Всего с начала года в Украине заболели корью более 30 тыс. человек, умерли - 12.


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