В Киеве мужчина облил врача неизвестным веществом

В Голосеевском районе Киева злоумышленник облил неизвестным веществом врача. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы у клиники мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего увезла «скорая»", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

Материалы зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Открыты уголовные производства по двум статьям УК - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).

Напомним, в прошлом году и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун выступила за сопровождение медиков скорой помощи полицией.

Летом в Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий.