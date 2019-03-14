В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904
12 детей госпитализированы с отравлением.
В четверг, 14 марта, в общеобразовательную школу №112 в Шевченковском районе города Днепр не появились на занятиях 512 учеников из 904.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Отмечается, что 94 ученика пожаловались на плохое самочувствие.12 детей госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции полиции области. Также на место выехала санэпидемстанция..
"Информация внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили правоохранители.
Госслужба по по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала расследовать массовое отравление детей.
Как сообщил начальник облуправления Госпродпотребслужбы Алексей Губский, по состоянию на 16:00 в больницы города обратились уже 13 школьников. Все ученики жаловались на похожие симптомы: слабость, рвоту и высокую температуру.
В настоящее время проводится осмотр школы и пищеблока. В школе объявлен карантин на 10 рабочих дней.
Напомним, ранее в Николаевской области старшеклассник распылил в школе перцовый газ. В результате к медикам обратились 19 детей, одна девочка госпитализирована.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.03.2019 11:25