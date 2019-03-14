В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904

12 детей госпитализированы с отравлением.

?В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904
Полиция проводит проверку
Фото: 112

В четверг, 14 марта, в общеобразовательную школу №112 в Шевченковском районе города Днепр не появились на занятиях 512 учеников из 904.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что 94 ученика пожаловались на плохое самочувствие.12 детей госпитализированы в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции полиции области. Также на место выехала санэпидемстанция..

"Информация внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили правоохранители.

Госслужба по по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала расследовать массовое отравление детей.

Как сообщил начальник облуправления Госпродпотребслужбы Алексей Губский, по состоянию на 16:00 в больницы города обратились уже 13 школьников. Все ученики жаловались на похожие симптомы: слабость, рвоту и высокую температуру.

В настоящее время проводится осмотр школы и пищеблока. В школе объявлен карантин на 10 рабочих дней.

Напомним, ранее в Николаевской области старшеклассник распылил в школе перцовый газ. В результате к медикам обратились 19 детей, одна девочка госпитализирована.


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