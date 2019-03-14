Вышел второй трейлер к "Мстителям. Завершение"
Фильм выйдет в украинский прокат 25 апреля.
Студия Marvel выложила второй трейлер к четвертым "Мстителям" – завершающему фильму об одноименной группе супергероев.
Фильм получил название "Завершение" (Endgame) и расскажет о том, как герои собираются справляться с тем, что сделал Танос в предыдущей картине "Война бесконечности".
Режиссерами выступили Энтони и Джо Руссо, главные роли сыграли Крис Эванс, Скарлетт Йоханнсон, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Бри Ларсон и другие.
В украинский прокат "Мстители. Завершение" выйдет 25 апреля.
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Общество
14.03.2019 13:26