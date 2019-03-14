Малайзия закрыла 111 школ из-за токсического выброса в местную реку

От отравления пострадали более 200 человек, 44 остаются в больницах.

Малайзия закрыла 111 школ после того, как на прошлой неделе в результате предполагаемой утечки химикатов отравились более 200 детей и учителей. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр образования страны Мазли Малик, отравление было вызвано выбросом токсичных отходов в реку возле школ в южном штате Джохор.

"Исходя из текущей ситуации и рекомендаций государственного комитета по борьбе со стихийными бедствиями, министерство образования решило немедленно закрыть все 111 школ в районе Пасир-Гуданг", - заявил министр.

Число людей, прошедших лечение, возросло до 207 по сравнению с 35, зарегистрированных на прошлой неделе. По состоянию на понедельник 44 человека находились в больнице, в том числе шестеро - в реанимации. Среди пострадавших также 33 детей школьного возраста.

Проводилась ли эвакуация населения, не сообщается. Также не названо предприятие, которое допустило утечку отходов в реку.

Напомним, накануне в Нигерии при обрушении здания, где находилась частная школа, под завалы попали более 100 человек.