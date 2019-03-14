Малайзия закрыла 111 школ из-за токсического выброса в местную реку

От отравления пострадали более 200 человек, 44 остаются в больницах.

Малайзия закрыла 111 школ из-за токсического выброса в местную реку
Фото: malaysiasaya.my

Малайзия закрыла 111 школ после того, как на прошлой неделе в результате предполагаемой утечки химикатов отравились более 200 детей и учителей. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр образования страны Мазли Малик, отравление было вызвано выбросом токсичных отходов в реку возле школ в южном штате Джохор.

"Исходя из текущей ситуации и рекомендаций государственного комитета по борьбе со стихийными бедствиями, министерство образования решило немедленно закрыть все 111 школ в районе Пасир-Гуданг", - заявил министр.

Число людей, прошедших лечение, возросло до 207 по сравнению с 35, зарегистрированных на прошлой неделе. По состоянию на понедельник 44 человека находились в больнице, в том числе шестеро - в реанимации. Среди пострадавших также 33 детей школьного возраста.

Проводилась ли эвакуация населения, не сообщается. Также не названо предприятие, которое допустило утечку отходов в реку.

Напомним, накануне в Нигерии при обрушении здания, где находилась частная школа, под завалы попали более 100 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослыйВ Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослый
Штормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой областиШтормовой ветер повалил вышку мобильной связи и перекрыл железнодорожные пути в Винницкой области
В Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульныхВ Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульных
Чехия выдала Украине подозреваемого в наркоторговлеЧехия выдала Украине подозреваемого в наркоторговле
116-летнюю японку признали самым пожилым человеком на планете116-летнюю японку признали самым пожилым человеком на планете
Блок рекламы


Похожие новости
В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904
В Италии невакцинированным детям запретили посещать школуВ Италии невакцинированным детям запретили посещать школу
Подростки в масках открыли стрельбу в бразильской школе, 10 погибшихПодростки в масках открыли стрельбу в бразильской школе, 10 погибших
В Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люкаВ Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люка
В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башняВ Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня
В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщинаВ Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина
Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктовИз-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов
В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линииВ Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии
Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в ПольшеДесятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше
Из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого домаИз-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома
Последние новости
Подгружаем последние новости