В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes
Пострадавший погиб на месте.
В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке.
"Только на улице Флоренции произошла стрельба. Неизвестный мужчина в форме, похожей на работника полиции, выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб в своем автомобиле Mercedes. Начались первоочередные мероприятия на установление и задержание неизвестного. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители.
Напомним, ранее в Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария.
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