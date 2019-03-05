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В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes Пострадавший погиб на месте. Фото: Киев Оперативный В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes. Об этом сообщает " Киев оперативный" в Фейсбуке. "Только на улице Флоренции произошла стрельба. Неизвестный мужчина в форме, похожей на работника полиции, выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб в своем автомобиле Mercedes. Начались первоочередные мероприятия на установление и задержание неизвестного. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. На месте работают правоохранители. Фото: Киев Оперативный Фото: Киев Оперативный Напомним, ранее в Черкассах в подъезде многоэтажки застрелили бизнесмена-агрария.

LB.ua

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