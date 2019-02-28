В Житомирском военном госпитале умер десантник

Врачи до последнего боролись за жизнь Игоря Джигринюка.

В Житомирском военном госпитале умер десантник
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В Житомирском военном госпитале 28 февраля скончался десантник.

Об этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня, 28 февраля, в Житомирском военном госпитале перестало биться сердце военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младшего сержанта Игоря Михайловича Джигринюка. Военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах", - говорится в сообщении.

Командование десантно-штурмовых войск и военной части выразило соболезнования родным и близким умершего военнослужащего.


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