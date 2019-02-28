В Житомирском военном госпитале умер десантник
Врачи до последнего боролись за жизнь Игоря Джигринюка.
В Житомирском военном госпитале 28 февраля скончался десантник.
Об этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Сегодня, 28 февраля, в Житомирском военном госпитале перестало биться сердце военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младшего сержанта Игоря Михайловича Джигринюка. Военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах", - говорится в сообщении.
Командование десантно-штурмовых войск и военной части выразило соболезнования родным и близким умершего военнослужащего.
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Общество
28.02.2019 20:03