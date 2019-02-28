В центре Харькова упавшая с крыши ледяная глыба травмировала двух прохожих
52-летняя женщина и 34-летний мужчина попали в больницу.
В центре Харькова двое прохожих получили травмы из-за упавшей с крыши ледяной глыбы.
Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.
Отмечается, что 34-летний мужчина и 52-летняя женщина были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - сообщили в полиции.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.
Напомним, в Полтаве упавшая с крыши сосулька убила пожилого мужчину.
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