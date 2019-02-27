Ранее там происходили пожары 24 и 25 февраля.

В Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе Лукьяновки

В Киеве на улице Коперника в районе Лукьяновки третий раз за неделю горит отселенный дом.

Об этом сообщает Facebook-сообщество " Киев Оперативный".

Сообщается, что утром загорелось отселенное здание возле кинотеатра "Киевская Русь".

Ранее там происходили пожары 24 и 25 февраля. По словам местных жителей, в отселенном доме часто видят бездомных.