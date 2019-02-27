В Киеве третий раз за неделю горит отселенный дом в районе Лукьяновки
Ранее там происходили пожары 24 и 25 февраля.
В Киеве на улице Коперника в районе Лукьяновки третий раз за неделю горит отселенный дом.
Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев Оперативный".
Сообщается, что утром загорелось отселенное здание возле кинотеатра "Киевская Русь".
Ранее там происходили пожары 24 и 25 февраля. По словам местных жителей, в отселенном доме часто видят бездомных.
Напомним, в ночь на 10 января в Киеве на улице Казимира Малевича загорелось трехэтажное офисное здание.
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