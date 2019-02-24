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На Евровидение от Украины поедет певица Maruv Песенный конкурс в этом году пройдет в Тель-Авиве. Победительницей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv. Об этом сообщает The Village. Жюри национального отбора, в которое вошли саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken), Джамала (победитель Евровидения-2016) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007), больше всего баллов дало группе Freedom jazz. Но зрители выбрали победителем MARUV (Анна Корсун), и по сумме баллов она одержала победу в национальном отборе. В 2018 году на Евровидении победила Нетта Барзилай из Израиля. Украину представлял Melovin.

LB.ua

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