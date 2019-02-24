На Евровидение от Украины поедет певица Maruv

Песенный конкурс в этом году пройдет в Тель-Авиве.

Победительницей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv.

Об этом сообщает The Village.

Жюри национального отбора, в которое вошли саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken), Джамала (победитель Евровидения-2016) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007), больше всего баллов дало группе Freedom jazz.

Но зрители выбрали победителем MARUV (Анна Корсун), и по сумме баллов она одержала победу в национальном отборе.

В 2018 году на Евровидении победила Нетта Барзилай из Израиля. Украину представлял Melovin.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировойУмер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировой
Умер известный модельер Карл ЛагерфельдУмер известный модельер Карл Лагерфельд
Дети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - СупрунДети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - Супрун
В Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кориВ Киеве зафиксирована первая смерть от осложнений кори
В Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартирыВ Киеве мужчина под предлогом проверки счетчиков обворовывал квартиры
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской областиСБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области
Гражданина Украины задержали за кражу картины Ренуара в ВенеГражданина Украины задержали за кражу картины Ренуара в Вене
Стали известны участники национального отбора на Евровидение-2019Стали известны участники национального отбора на Евровидение-2019
На улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторанаНа улице Кубанской Украины в Киеве произошел пожар на территории ресторана
Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
Непогода обесточила 170 населенных пунктов в разных областях УкраиныНепогода обесточила 170 населенных пунктов в разных областях Украины
В самом высоком здании Украины произошел пожарВ самом высоком здании Украины произошел пожар
Знаменитая певица приняла исламЗнаменитая певица приняла ислам
Скончалась народная артистка Украины Неонила КрюковаСкончалась народная артистка Украины Неонила Крюкова
Американец на велосипеде пытался попасть в РоSSию из Украины для встречи с возлюбленнойАмериканец на велосипеде пытался попасть в РоSSию из Украины для встречи с возлюбленной
Последние новости
Подгружаем последние новости