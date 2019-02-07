Главный метролог "дочки" "Нафтогаза" попал в больницу из-за нападения

Пострадавший входит в комиссию, проверяющую заправки НАКа.

Главный метролог "дочки" "Нафтогаза" попал в больницу из-за нападения
АГНКС "Нафтогаза"
Фото: ukravtogaz.com

В четверг, 7 февраля, в Киевской области трое неизвестных напали на главного метролога - участника ревизионной комиссии ДП "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в фейсбуке предприятия.

Основным видом деятельности ДП "Укравтогаз" является эксплуатация 90 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) общей мощностью 687,5 млн кубометров.

Предприятие сейчас проводит проверку их деятельности и, как утверждается в сообщении, участники ревизионной комиссии выявили и задокументировали ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС.

Пострадавший госпитализирован.

ДП "Укравтогаз", которое согласно новой модели управления группы "Нефтегаз" вошло в состав дивизиона "Нефть", проводит обновление организационной системы управления для повышения эффективности и улучшения экономических результатов.


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