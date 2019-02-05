В Ровно ограбили сгоревший ресторан

Два местных жителя похитили лестницу, пылесос и другие вещи из сгоревшего накануне заведения.

Сотрудники патрульной полиции задержали трех человек по подозрению в ограблении сгоревшего в центре Ровно ресторана "Истанбул"

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Ровенской области.

"Патрулируя на улице Степана Бандеры в Ровно патрульные заметили трех человек, которые несли с собой лестницу. Заметив служебный автомобиль, резко изменили направление движения", - говорится в сообщении.

Во время общения с патрульными двое 28-летних и 27-летний жители Ровно признались, что путем свободного доступа похитили лестницу, пылесос и другие вещи из помещения бывшего ресторана, который сгорел 4 февраля.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По факту ограбления следователи Национальной полиции области начали досудебное расследование.

Ранее полиция начала расследовать пожар в ресторане на улице Степана Бандеры в центре Ровно как поджог.