Во Львове женщина натравила собаку на прибывших по ее вызову полицейских

Заявительница поссорилась со знакомым и вызвала полицию, но потом передумала.

Во Львове женщина натравила собаку на прибывших по ее вызову полицейских
Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове женщина, поссорившись со своим знакомым, заявила на него в полицию. Однако, когда на место приехали патрульные, женщина передумала и натравила на них собаку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в Фейсбуке.

"Экипаж патрульных получил сообщение об изнасиловании. Заявительница рассказала, что ее избили и изнасиловали в квартире на улице Кулиша. После этого связь с ней оборвалась. Патрульные немедленно отправились на место происшествия и начали обходить все квартиры в здании. На третьем этаже они увидели женщину, которая смотрела в окно. Во время общения она сообщила, что ничего не слышала, но вела себя подозрительно и взволнованно. Патрульные заподозрили, что это может быть заявительница и на нее оказывает давление кто-то в квартире, чтобы она молчала. Ее попросили открыть дверь, чтобы офицеры могли убедиться, что ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Войдя в квартиру, правоохранители услышали, что кто-то прячется в шкафу. Там обнаружили мужчину.

Инспекторы установили его в базе и выяснили, что 28-летний гражданин находится в розыске Луцким отделом полиции по подозрению в краже. Патрульные сообщили, что мужчины будет задержан и доставлен в отделение.

После этого женщина подала собаке, которая была в квартире, команду «Фас». Животное набросилась на полицейского и укусило его за ногу. Его напарник схватил собаку за ошейник и закрыл ее в коридоре.

Полицейские потребовали надеть на собаку намордник, иначе они применят оружие. На место вызвали следователей.

Женщина от написания заявления об изнасиловании отказалась. Она рассказала, что у нее возник конфликт с задержанным и поэтому позвонила на "102". Ей вынесли постановление по ст.183 КУоАП (заведомо ложный вызов). Кроме этого, теперь ей также грозит уголовная ответственность за инцидент с собакой.

Напомним, ранее в Ровно полицейский застрелил мастифа, которого натравили на людей.


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