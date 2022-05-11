Квиткова иронично высмеяла нелепый вид Эмбер Херд на суде с Деппом: "Что вообще несет эта женщина?"

Квиткова иронично высмеяла нелепый вид Эмбер Херд на суде с Деппом: "Что вообще несет эта женщина?"

Девушка прокомментировала последнее заседание Деппа и Херд.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница и победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, пара продолжила строить отношения после проекта, поженилась и сейчас воспитывает маленького сына Льва.

Квиткова также активно ведет социальные сети и любит делиться мыслями с аудиторией. Не обошла Даша стороной историю с судебными разбирательствами Эмбер Херд и Джонни Деппом.

«Сейчас активно наблюдаю за последним судебным делом Джонни Деппа. И это такой угар, что вообще несет эта женщина (его бывшая, которая подала на него в суд) и ее адвокат. Пока идет все в пользу Джонни, думаю так будет и дальше, потому что Эмбер вообще неадекватные вещи говорит.

На видео она упомянула Кэйт Мосс, бывшую девушку Джонни, а это значит, что если она захочет, то даст показания. Это их реакция» - пишет Квиткова. Отметим, в сети действительно активно высмеивают Херд за неоднозначное поведение и вид в суде.

Ранее мы писали, война резко изменила привычную жизнь звездной семьи: Квитковой с сыном пришлось выехать из Киева без мужа, а Никита Добрынин остался с другими мужчинами защищать родную землю.

Сейчас же пара воссоединилась и устроила трогательную фотосессию с сыном посреди улицы коттеджного поселка. На своей странице в Instagram Квиткова разместила сразу пять снимков, на которых семейство наслаждается весенней солнечной погодой.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из УкраиныЯ себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
"36 дней жили в подвале": Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов"36 дней жили в подвале": Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов
"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины
Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фотоНикитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фото
Блок рекламы


Похожие новости
Как были тупыми, так и остались: Леди Гага со сцены высмеяла русскихКак были тупыми, так и остались: Леди Гага со сцены высмеяла русских
Многих вообще проклял: Виталий Козловский разорвал общение с сестрой и родственниками из РоSSииМногих вообще проклял: Виталий Козловский разорвал общение с сестрой и родственниками из РоSSии
Слава Каминская высмеяла фейк о ее работе в эскорт-услугахСлава Каминская высмеяла фейк о ее работе в эскорт-услугах
Из-за разрушительного наводнения в Западной Европе погибло 180 человек, непогода несет хаос в других регионахИз-за разрушительного наводнения в Западной Европе погибло 180 человек, непогода несет хаос в других регионах
Эмбер Херд стала мамой и показала наследницуЭмбер Херд стала мамой и показала наследницу
Семье умершего от коронавируса врача Олега Гайды выплатили компенсацию после года судебной тяжбыСемье умершего от коронавируса врача Олега Гайды выплатили компенсацию после года судебной тяжбы
ГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью гражданГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью граждан
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два годаМужчину, угрожавшего взорвать гранату в одесском суде, посадили на два года
В РоSSии мужчина застрелил двух судебных приставов, пришедших его выселятьВ РоSSии мужчина застрелил двух судебных приставов, пришедших его выселять
Американский прокурор не выключил фильтр в Zoom и включился в судебное заседание под видом кота
Последние новости
Подгружаем последние новости