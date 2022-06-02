Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

После шести недель разбирательств в суде, присяжные вынесли вердикт в пользу Джонни Деппа

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Джонни Депп не присутствовал в суде во время вынесения вердикта. Эмбер Хёрд оказалась разочарована решением присяжных, которых не убедили доказательства ее невиновности. Теперь Хёрд должна выплатить Деппу $15 млн, сообщает Daily Mail.

Разбирательство началось после публикации в The Washington Post в 2018 году, где Хёрд рассказывала об ужасном отношении к себе – хотя напрямую про Деппа не говорила. Однако скандал достиг таких масштабов, что от работы с Деппом отказались большинство голливудских студий – и Disney («Пираты Карибского моря»), и Warner Bros. («Фантастические твари»).

Депп подал в суд, требуя компенсацию в $50 млн, после чего аналогичное разбирательство началось со стороны Хёрд – она требовала уже $100 млн.


Антон Герасименко, ZN.ua

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