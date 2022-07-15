Кричущий випадок на Дніпропетровщині: собаку викинули з 7-го поверху, втрутилася поліція
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За попередньою інформацією, собаку з вікна викинула місцева мешканка. Якийсь час рудий пес ще був живий і дуже мучився, на жаль, тварина не встигли відвезти до ветеринарів і від отриманих травм бідолаха померла на місці.
На місце інциденту зоозахисники Кам'янського викликали поліцію. За їхніми словами, правоохоронці приїхали та забрали жінку із собою. За словами волонтерів, господарі виправдовувалися тим, що собака злякався газового балончика і сам вистрибнув із балкона.
Зоозахисники зазначили, що поліцейські невдовзі відпустили господарів собаки. Тому наступного дня представник «Вірного друга», разом із батьками, які бачили те, що сталося, звернулися до поліції. Щоправда, за їхніми словами, слідчих того дня не змогла прийняти їхню заяву та попросила прийти у суботу.
Як зазначають журналісти місцевого видання «Улюблене місто», у Кам'янському управлінні поліції таки порушили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами.