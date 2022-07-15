Кричущий випадок на Дніпропетровщині: собаку викинули з 7-го поверху, втрутилася поліція

Кричущий випадок на Дніпропетровщині: собаку викинули з 7-го поверху, втрутилася поліція
У Кам'янському місцеві жителі викинули собаку із вікна. Від отриманих травм тварина згодом померла на місці.

Як розповіли волонтери Кам'янського товариства захисту тварин ГО «Вірній друг», на вулиці Наддніпрянської собаку викинули із вікна 7 поверхи. Інцидент стався 12 липня посеред дня. Свідками звірства стали діти, які на той момент гуляли у дворі.

За попередньою інформацією, собаку з вікна викинула місцева мешканка. Якийсь час рудий пес ще був живий і дуже мучився, на жаль, тварина не встигли відвезти до ветеринарів і від отриманих травм бідолаха померла на місці.

На місце інциденту зоозахисники Кам'янського викликали поліцію. За їхніми словами, правоохоронці приїхали та забрали жінку із собою. За словами волонтерів, господарі виправдовувалися тим, що собака злякався газового балончика і сам вистрибнув із балкона.

Зоозахисники зазначили, що поліцейські невдовзі відпустили господарів собаки. Тому наступного дня представник «Вірного друга», разом із батьками, які бачили те, що сталося, звернулися до поліції. Щоправда, за їхніми словами, слідчих того дня не змогла прийняти їхню заяву та попросила прийти у суботу.

Як зазначають журналісти місцевого видання «Улюблене місто», у Кам'янському управлінні поліції таки порушили кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами.


Алексей Ионов, politeka.net





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