В Киеве подвыпивший мужчина предложил продавцу магазина купить у него боевые гранаты
Три РГД-5 и Ф-1 киевлянин якобы нашел на улице.
Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который предлагал продавщице круглосуточного магазина в Киеве приобрести у него боевые гранаты.
Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
Полицейские прибыли в магазин, расположенный на ул. Иорданской на Оболони, по сигналу "Тревога", поступившему на пульт централизованного наблюдения.
Продавщица магазина сообщила, что подвыпивший мужчина положил на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты. Получив отказ, незнакомец ушел.
Неподалеку от магазина полицейские заметили похожего по описанию мужчину. При себе у него был полиэтиленовый пакет, в котором стражи порядка обнаружили три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним.
Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.
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04.02.2019 20:22