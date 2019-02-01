В Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка

Во время спецоперации полицейские вместе с спецназовцами "Корд" освободили девочку.

В Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире.

К таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной, сообщает пресс-служба областной полиции.

Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. Во время спецоперации полицейские вместе с спецназовцами "Корд" освободили девочку после 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем.

Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал. Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъято, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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