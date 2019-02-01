В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

В Киеве двое мужчин на черном BMW украли $130 тысяч
Фото: 112

1 февраля в Киеве двое мужчин на автомобиле BMW 535 черного цвета украли рюкзак с крупной суммой денег. Правоохранители ввели план "Перехват", сообщает Информатор.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы по адресу проспект Голосеевский, 42.

По предварительной информации, около 17:00 двое неизвестных разбили стекло в автомобиле SsangYong и украли рюкзак. В ручной клади было 130 тысяч долларов. После содеянного преступники скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители разыскивают тонированный BMW 535 черного цвета с номерами АА2874ХА.

Ранее сегодня в Киеве на Лесном выстрелили в пятилетнего мальчика.


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