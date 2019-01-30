На КПВВ "Майорск" задержали грабителя

Мужчина был в розыске с октября прошлого года.

На КПВВ "Майорск" задержали грабителя
Фото: Пресс-центр ООС
На КПВВ "Майорск" задержали грабителя

В Донецкой области при попытке пересечения линии разграничения задержан преступник - серийный грабитель, который находился в розыске с осени 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Пограничники Краматорского отряда получили информацию о возможном пересечении линии разграничения преступником, находящимся в розыске за совершение нескольких уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. При проверке этой информации на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию, преступник был обнаружен и задержан.

Правоохранители установили, что гражданин Украины 1979 года в течение 2018 совершил несколько ограблений магазинов на территории Бахмутского района Донецкой области, и с октября прошлого года находился в розыске.

Для проведения дальнейших следственных действий задержанный передан представителям Национальной полиции.


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