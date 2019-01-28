Прокуратура объявила подозрение директору лагеря, где 94 человек подхватили дизентерию
Досудебное расследование продолжается.
Прокуратура Донецкой области объявила директору детского оздоровительного лагеря "Орленок" Людмиле Шевченко о подозрении в нарушении санитарных норм, что привело к отравлению 94 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По согласованию прокуратуры Донецкой области и при наличии достаточных, надлежащих и достоверных доказательств директору филиала "Орленок" загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Ястребок" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины", - сказано в сообщении.
В ходе досудебного расследования было проведено 94 экспертизы для установления диагнозов у пострадавших, допрошены сотрудники лагеря. Потерпевшими признаны 40 человек. По заключению экспертизы, подавляющему большинству пострадавших установлено заключительный диагноз "дизентерия Зонне и острый гастроэнтерит, вызванный золотистым стафилококком". Вероятным фактором передачи инфекции признана пища, изготовленную на пищеблоке учреждения, в частности, овсяная каша и борщ.
Следствие доказало, что распространение заболевания среди отдыхающих и персонала стало возможным из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства в работе пищеблока, что привело к реализации пищевого и контактно-бытового пути передачи инфекции. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в июле 2018 в лагере "Орленок" в Донецкой области отравились 94 человека - главным образом дети, отдыхавшие в лагере, и несколько сотрудиков. Диагноз "дизентерия" было подтверждено у 56 детей и 4 взрослых, пострадавших в результате отравления. Летний лагерь "Ястребок" в 2018 году работал на территории оздоровительного лагеря "Орленок" в с. Сосновое.. Владеют обоими лагерями супруги Шевченко: Олег является директором "Ястребка", а Людмила - "Орленка".
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