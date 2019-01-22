В Одесской области корью заболели более 70 детей

В двух школах и детском саду действует карантин.

В Одесской области корью заболели более 70 детей
Фото: tournavigator.ru

В Одесской области уже 71 ребенок заболел корью. Четверо больных детей находится в больнице, в том числе и 9-месячный младенец. Состояние одного мальчика тяжелое. Еще 67 больных малышей лечатся дома, сообщает ТСН.

Большинство больных - из села Шевченково Килийского района. По словам врачей,болезнь уже вышла за пределы села и один ребенок заболел в районном центре.

Медики установили, что корь в Одесскую область попала из Киева. На новогодние праздники в одну из семей приезжали гости из столицы. Впоследствии выяснилось, что один из гостей болел корью.

Накануне сообщалось, что в течение двух дней в селе Шевченково Килийского района Одесской области заболели 48 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Двух из них накануне на "скорой" доставили в областную инфекционную больницу с осложнением - пневмонией. Остальные дети находятся в состоянии средней тяжести.

В двух школах и детском саду Шевченково с понедельника действует карантин. В остальных школах общины всех невакцинированных детей перевели на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что школы в Луцке отстранили от учебы 1098 непривитых от кори детей.


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